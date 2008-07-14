Украина и Польша начинают тесную совместную работу – Тимошенко

Варшава. 14 июля. УНИАН. Украина и Польша начинают тесную совместную работу по подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после первого заседания Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Практически с сегодняшнего дня мы начинаем тесную коммуникацию двух наших стран по организации всех действий по подготовке к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она сообщила, что Межправительственный комитет создаст рабочие группы по различным направлениям подготовки, которые будут заниматься решением текущих вопросов и дадут возможность «ощущать шаги каждой стороны в этом важном деле».

По словам украинского премьера, в ходе сегодняшнего заседания стороны обменялись планами действий по подготовке к Евро-2012. Она также сообщила, что планируется создать несколько инфраструктурных объектов общего пользования, в частности, высококачественную транзитную автодорогу Львов – Краков, а также строительство пограничных переходов.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ближайшее время планируется разработать совместные концепции по размещению гостей и участников Чемпионата.

«Мы разработаем общую концепцию медицинского обслуживания гостей. Мы вместе выучим все стандарты функционирования стадионов, мы сделаем все, чтоб обменяться опытом по разрешительной системе работы отелей и других пунктов размещения… Мы также договорились о совместной координации информационных проектов по освещению всех процессов подготовки к Евро», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд ТУСК заверил журналистов, что обеим странам удастся довести подготовку Евро-2012 «к общей счастливой цели».