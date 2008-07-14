Отчитываться - так вместе

Варшава. 14 июля. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным создать единую украинско-польскую систему отчетности перед УЕФА о подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после первого заседания Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведению к Евро-2012.

«Думаю, было бы очень полезно нашим двум странам, и мы с этим согласны, иметь единую систему отчетности перед УЕФА по выполнению наших генеральных планов подготовки к Евро-2012», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что следующее заседание комитета пройдет 15 сентября накануне отчета перед УЕФА.

Также она сообщила, что в ходе сегодняшнего заседания стороны достигли предварительной договоренности о проведении 14 сентября в Украине дружеского футбольного матча правительств Украины и Польши «для того, чтобы символизировать нашу дружбу и абсолютную скоординированность в подготовке к такому большому футбольному празднику». «Дружить так дружить», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Используя футбольную терминологию, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительства Украины и Польши будут защитниками в процессе подготовки стран к Евро-2012. «Что касается совместной работы, то мы друг к другу не сделаем ни одного подката… и к сложным вопросам журналистов мы всегда будем надежными голкиперами», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ в ходе визита в Украину 3 июля отметил, что ближайшие три месяца станут для Украины ключевыми в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Я поражен своим пребыванием в Украине. Но вместе с тем хочу отметить, что окончательное решение о состоянии и перспективах подготовки и проведения Евро-2012 в Украине и Польше будет рассматриваться в сентябре 2008 года в городе Бордо на заседании Стратегического совета УЕФА», - сказал он.