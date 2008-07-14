Cтадионы в столицах - больное место

Варшава. 14 июля. УНИАН. Наиболее болезненным вопросом в подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года Польша и Украина считают обустройство стадионов в Киеве и Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, по словам вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, было заявлено сегодня в ходе первого заседания Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

«Наиболее болезненными вопросами стороны назвали подготовку стадионов в Киеве и Варшаве», - сказал И.ВАСЮНИК. Вместе с этим он подчеркнул, что в ходе работы комитета его польская делегация во главе с премьер-министром страны Дональдом ТУСКОМ заверила представите лей Украины в том, что стадион в Варшаве будет сдан до июня 2011 года.

Украина, в свою очередь, по словами И.ВАСЮНИКА, пообещала окончательно подготовить стадион к Чемпионату к концу 2010 года. Аргументами для выполнения такого плана Украина считает работу антикризисного штаба по реконструкции НСК «Олимпийский» и то, что это будет не строительство нового, а реконструкция уже имеющегося стадиона.

И.ВАСЮНИК также отметил, что сноситься будет только первый ярус стадиона, второй ярус трогать не будут