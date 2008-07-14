Рабочий визит Тимошенко в Польшу

Киев. 14 июля. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневным рабочим визитом в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках рабочего визита Ю.ТИМОШЕНКО встретится с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ. Также главы правительств двух государств проведут первое заседание Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012. После завершения заседания Комитета, Ю.ТИМОШЕНКО и Д.ТУСК дадут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, в Польше премьер-министр Украины встретится с Маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ. Запланирована также встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ.

Также Ю.ТИМОШЕНКО даст интервью студии „Восток” польского общественного телевидения.

В поездке Ю.ТИМОШЕНКО сопровождают вице-премьер-министры Украины Иван ВАСЮНИК и Григорий НЕМЫРЯ, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и другие