На Харковщине обновляют туристические маршруты

Как сообщает пресс-служба Харковской облгосадминистрации, в рамках подготовки к Евро-2012 в Харковской области находилась межведомственная рабочая группа по обследованию мест расположения дорожных знаков и указателей по маршруту Киев-Полтава-Харьков-Донецк-Мариуполь, в состав которой вошли представители Государственной службы туризма и курортов,научно-исследовательского института охранительных исследований, департамента ГАИ МВД, отдела безопасности дорожного движения "Укравтодор", государственного предприятия "Государственное театрально - зрелищное агентство".

После встречи с заместителем главы облгосадминистрации Сергеем Стороженко вместе с представителями управления культуры и туризма, управления по координации подготовки и проведения финальной части Евро-2012 областной государственной администрации, Харьковского областного ГАИ и "Облвтодора" они обследовали автодороги от границы Полтавской и Харьковской областей, от украинско-российской границы к Харькову, от Харькова к границе Харьковской и Донецкой областей.

По маршрутам передвижения были посещены Национальный мемориальный комплекс "Высота маршала И.С. Конева" в с. Солоницевка, Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в с. Сковородынивка, художественно-мемориальный музей им. И.Е. Репина в г. Чугуев, Изюмский краеведческий музей, туристический комплекс "Донецкий Юрт" и гостиничный комплекс "Семь ветров" в Изюмском районе.

Выводы межведомственной рабочей группы и предложения, наданные представителями управления культуры и туризма, будут учтены при подготовке инфраструктуры туристических маршрутов, создании туристически-информационных центров к Евро-2012.