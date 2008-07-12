Донецк на подготовку к Евро-2009/2012 привлек уже 2,6 млрд. грн

Донецк. 11 июля. УНИАН. Донецк на подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу среди юношей в 2009 году и чемпионата Европы по футболу 2012 года из необходимых 5,5 млрд. грн. средств инвесторов привлек уже 2,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 10 июля сообщил мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО во время заседания Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2009 под председательством вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.

"По состоянию 1 июля 2008 года нами было привлечено в программу подготовки к Евро-2009 и Евро-2012 2,6 млрд. грн. средств инвесторов. Областной бюджет привлек на решение программы более 70 млн. грн.", – сказал мэр.

При этом он выразил сожаление, что "из госбюджета получили всего 68,9 млн. грн. - это первый транш на финансирование строительства взлетно-посадочной полосы".

"Я понимаю, что часть программы касается внесения изменений в бюджет и так далее. Но почему на сегодняшний день не финансируются те программы, которые утверждены с начала бюджетного года? Прошло полгода, но из 87 млн. профинансировано всего 13,7 млн. грн.", - констатировал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он напомнил, что "мы неоднократно предлагали правительству, чтобы 50% прибыли оставалось на территории, чтобы 100% налога с владельцев транспортных средств и другие налоги с автотранспорта остались у города, и 100% экологического фонда".

"Только эти финансовые потоки могут обеспечить достойную подготовку и проведение чемпионатов", - подчеркнул мэр Донецка.

Согласно городской программы подготовки к Евро-2009 и Евро-2012, Донецку ориентировочно необходимо около 7,5 млрд. грн., в том числе из госбюджета – около 1,5 млрд. грн.; из местного бюджета – около 600 млн. грн.; других источников – около 5,5 млрд. грн