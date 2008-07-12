Города Евро-2012 должны окончательно определиться

Киев. 11 июля. УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК поручил руководству всех принимающих и двух запасных городов чемпионата Европы по футболу 2012 года вместе с “Укравтодором” во второй декаде июля окончательно определиться с потребностями относительно ремонта дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины, на протяжении последней недели И.ВАСЮНИК провел рабочие совещания с участием заместителей профильных министерств и руководства четырех принимающих и двух резервных городов Евро-2012. Во время заседания участники обсуждали главные проблемы подготовки к чемпионату.

По результатам встреч министерства, привлеченные к подготовке Евро-2012, и представители местной власти получили поручение доработать проблемные вопросы.

В частности, Министерству по делам семьи, молодежи и спорта вместе с днепропетровской властью при участии Федерации футбола Украины поручено до середины июля определить четыре стадиона для обеспечения тренировок команд-участниц чемпионата Европы 2012 года. Это должно быть сделано на основе получения гарантийных писем владельцев или инвесторов и их намерений (инвестиционных соглашений) относительно конкретных объектов спортивной инфраструктуры. Совместно с Министерством транспорта и связи местное руководство должно разработать и утвердить отдельный план реконструкции аэропорта в городе Днепропетровске.

Также до 18 июля Львовская ОГА совместно с Львовским горсоветом должна определить с учетом предоставленных гарантий и требований УЕФА мероприятия по строительству стадиона в городе. В частности, должен быть определен инвестор, объемы и источники финансирования. Должны быть предоставлены гарантийные письма (инвестиционные соглашения), подписанные инвесторами.

Министерство культуры и туризма совместно с Донецкой ОГА и при участии Донецкого горсовета должны определить перечень гостиниц, строительство которых предусмотрено Государственной целевой программой с учетом предоставленных гарантий УЕФА, которые подтверждены гарантийными письмами (инвестиционными соглашениями) инвесторов и их намерениями относительно конкретных объектов. Прорабатываются также предложения по строительству нового пригородного пассажирского вокзала станции Донецк в части источников и объемов финансирования.

Одесская власть до 15 июля должна согласовать с профильными ведомствами предложения относительно необходимости включения в Государственную целевую программу строительства нового стадиона, учитывая сроки определения конкретного инвестора, получение гарантийных писем, подписанных инвесторами и их намерений.

Каждый город должен проработать вопрос относительно количества и мест размещения фан-зон, количества больших экранов с учетом опыта проведения чемпионата Европы 2008 года по футболу в Австрии и Швейцарии.

Ход выполнения поручений будет рассмотрен на очередном совещании у вице-премьер-министра И.ВАСЮНИКА.