Около 36% киевлян не против

Киев. 11 июля. УНИАН. При Комитете Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма образован Общественный совет, который будет осуществлять профессиональную оценку законопроектов в сфере туризма, а также готовить законодательные инициативы по вопросам туризма для руководства комитета.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве глава Всеукраинского союза общественных организаций «Совет по вопросам туризма и курортов» Евгений САМАРЦЕВ.

По его словам, он создан по инициативе Совета по вопросам туризма и курортов.

Среди наиболее важных вопросов, которыми будет заниматься Совет – создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов туристической сферы, снижение ставки НДС на услуги гостиниц, внедрение профессиональной категоризации альтернативных средств размещения в городе и селе и новой системы категоризации гостиниц на принципах партнерства государственных и профессиональных органов.

На пресс-конференции также обсуждались вопросы размещения болельщиков Евро-2012. По инициативе Совета по вопросам туризма и курортов, Киевский университет туризма, экономики и права провел социологическое исследование относительно возможности приема болельщиков Евро-2012 в квартирах и домах киевлян. Данные свидетельствуют, что при соответствующей организационной работе вопрос размещения болельщиков будет решен. Около 36% опрошенных киевлян не против того, чтобы принимать у себя болельщиков.