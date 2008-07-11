Укржелдортранс готовится к Евро-2012

Укржелдортранс успешно готовит железнодорожную инфраструктуру к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Активно ведутся подготовительные работы к внедрению скоростного движения, готовятся к реконструкции и сооружению вокзальные комплексы в городах проведения чемпионата.

Как сообщает пресс-служба Укржелдортранса, руководством отрасли ведутся переговоры с компаниями относительно приобретения семи высокоскоростных поездов с принудительным наклоном кузова. Приобретение таких поездов планируется на протяжении 2010-2011 гг.

Для технического обслуживания и ремонта скоростных поездов запланирована реконструкция локомотивного депо Полтава Южной железной дороги и оборотного депо Борщагивка моторвагонного депо Фастов Юго-западной железной дороги.

Кроме этого, в рамках внедрения на железных дорогах Украины скоростного пассажирского движения с начала года выполнялись ремонтно-строительные работы на направлениях: Киев – Полтава – Красноград – Лозовая – Донецк, Красноград – Днепропетровск, Киев – Жмеринка – Львов, Бурты – Користивка. На этих участках выполнено ремонтно-путевых работ на общую сумму 113,58 млн. грн. В целом для внедрения на железных дорогах скоростного движения пассажирских поездов с начала года выполнено работ на сумму около 135,87 млн. грн.

Продолжаются подготовительные работы для строительства пригородных пассажирских вокзалов в городах, которые будут принимать чемпионат. В частности, Донецкой железной дорогой подготовлен и согласовывается договор с институтом Днипрогипротранс на проведение инженерно-геодезических исследовательских работ для реконструкции станции Донецк. Проводится работа по согласованию и определению технических условий проектирования этого объекта.

Также утвержден эскизный проект пригородного железнодорожного вокзала ст. Днепропетровск. Заключен договор на выполнение проектных работ по объекту. Для последующего выполнения работ готовятся технические условия на проектирование пригородного вокзала.

Минтранссвязи и Укржелдортранс согласовали целесообразность создания в г. Львове многофункционального вокзального комплекса с привлечением средств инвестора. Укржелдортранс обязал Львовскую железную дорогу подготовить и согласовать соответствующий пакет документов. Проводится разработка финансово-организационной схемы реализации проекта, дорабатываются требования относительно определения условий проведения конкурсного отбора инвестора, формы и условий.

Кроме этого, подготовительные работы ведутся в пределах Киевского железнодорожного узла. Проведено детальное обследование пассажирских платформ Северного железнодорожного полукруга столицы с определением первоочередных объемов работ по ремонту платформ Левобережная, Огородная, Киев-Петривка, Рубеживська с установкой турникетных систем. Завершается коррекция технической документации на строительство подъездов и подходов к этим платформам.

Продолжается сооружение железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве. С начала года на строительстве мостового перехода освоено инвестиций на сумму 359,3 млн. грн.