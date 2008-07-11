Киев. 11 июля. УНИАН. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что демонтаж «Троицкого» возле НСК "Олимпийский" возобновится после подписания Кабинетом министров контракта о выделении компании «Юджин» компенсационного участка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге в Киевской мэрии.

«Кабинет министров пусть не валяет дурака, а подписывает контракт, и сразу же мы начинаем демонтаж», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он отметил, что цена этого вопроса составляет 320 млн. долл. «Я не враг киевлянам, хотя я всей душой за то, чтобы Евро-2012 состоялось. Я все для этого делаю», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж ТРЦ «Троицкий» приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором этого объекта - компанией "Юджин».

9 июля правительство утвердило соглашение о демонтаже ТРЦ “Троицкий” возле НСК “Олимпийский”. Как отметил тогда первый вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, таким образом, остановлены все судебные иски правительства к строительству ТРЦ «Троицкий».

Справка УНИАН. УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом, поскольку из-за ТРЦ стадион не отвечает требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.