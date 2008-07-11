«Кабинет Министров пусть не валяет дурака”
...говорит мэр Киева
Киев. 11 июля. УНИАН. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что демонтаж «Троицкого» возле НСК "Олимпийский" возобновится после подписания Кабинетом министров контракта о выделении компании «Юджин» компенсационного участка земли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге в Киевской мэрии.
«Кабинет министров пусть не валяет дурака, а подписывает контракт, и сразу же мы начинаем демонтаж», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Он отметил, что цена этого вопроса составляет 320 млн. долл. «Я не враг киевлянам, хотя я всей душой за то, чтобы Евро-2012 состоялось. Я все для этого делаю», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Как сообщал УНИАН, 8 июля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж ТРЦ «Троицкий» приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором этого объекта - компанией "Юджин».
9 июля правительство утвердило соглашение о демонтаже ТРЦ “Троицкий” возле НСК “Олимпийский”. Как отметил тогда первый вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, таким образом, остановлены все судебные иски правительства к строительству ТРЦ «Троицкий».
Справка УНИАН. УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом, поскольку из-за ТРЦ стадион не отвечает требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.