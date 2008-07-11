Утвержден график реконструкции НСК “Олимпийский”

Киев. 11 июля. УНИАН. Межведомственная рабочая группа сегодня на заседании, которое проходило под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, утвердила график выполнения первоочередных работ по реконструкции Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины.

Межведомственная рабочая группа также заслушала информацию о подготовке к определению генерального проектировщика главного стадиона страны.

Во время заседания было принято решение совместно с Федерацией футбола Украины подготовить информационные материалы для отчета перед УЕФА в соответствии с планом подготовки стадионов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Участники заседания решили, что на этапе запуска работ по реконструкции НСК “Олимпийский” межведомственная рабочая группа будет собираться, по меньшей мере, дважды в неделю для решения неотложных проблем.

Кроме того, сегодня на заседании утверждено положение о межведомственной рабочей группе, ее составе и функциональных обязанностях первого заместителя и заместителей председателя.

Первым заместителем председателя рабочей группы назначен первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА. Заместителями соответственно – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО и заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.