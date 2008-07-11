Если звезды гасят, это кому-то нужно

Донецк. 11 июля. УНИАН. Городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО призывает правительство обратиться к Союзу Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) с просьбой понизить уровень комфортности отелей, которые будут построены к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 10 июля в Донецке во время заседания Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2009 под председательством вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, "в Донецке к Евро-2012 должно быть 2327 пятизвездочных номеров и 1335 четырехзвездочных".

"Но есть и другой вопрос. У меня спрашивают инвесторы, а что с этими отелями будет после проведения чемпионата Европы?", - отметил мэр. При этом он привел в качестве аргумента тот факт, что "сегодня пятизвездочный отель "Донбасс-Палас" загружен не более чем на 50%".

"Поэтому вы должны с экспертами УЕФА договориться и понизить уровень комфортности отелей – число пяти- и четырехзвездочных уменьшить, а трехзвездочных увеличить, чтобы каким-то образом найти решение", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, обращаясь к И.ВАСЮНИКУ.

Сам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО видит частичное решение проблемы, в частности, в "активной разработке программы реконструкции 14 студенческих общежитий до уровня "двух звезд".

"Город готов любыми средствами помогать решать эту проблему", - заверил мэр Донецка.