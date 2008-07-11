Финансирование подготовки к Евро-2009 под вопросом

Донецк. 11 июля. УНИАН. Без внесения изменений в государственный бюджет- 2008 Министерство финансов не сможет в полном объеме профинансировать мероприятия по подготовке Украины к проведению финальной части молодежного чемпионата Европы по футболу Евро-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Донецке 10 июля на выездном заседании правительственного Организационного комитета по подготовке к Евро-2009 первый заместитель финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Касаясь вопросов финансирования мероприятий к Евро-2009, он сказал: "Без внесения изменений в госбюджет Министерство финансов не будет иметь правовых оснований самостоятельно решать предложения".

Обращаясь к руководству Донецкой области, он заявил: «Хотел бы напомнить, что проведение Евро-2009 вообще не предусматривало обязательств правительства и государства. Вопросы, которые мы рассматриваем и в том числе финансируем, они отводились под гарантии местных властей». И.УМАНСКИЙ акцентировал, что именно поэтому «упреки относительно отсутствия финансирования со стороны правительства, по крайне мере, удивляют».

В свою очередь председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО подчеркнул несогласованность действий Оргкомитета и министерств: «Оргкомитет по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 – это оргкомитет на государственном уровне. Однако пункты решения Оргкомитета для представителей Министерства экономики, Министерства финансов, в первую очередь, оказались такими неожиданными». Губернатор возмутился таким подходом к решению проблем подготовки чемпионата со стороны министерств: «Что же это у нас получается? За время подготовки Украины к Евро-2009 и Евро-2012 министерствами и ведомствами подготовлено и выпущено более 300 документов… Украине и Донецкой области дан единственный шанс утвердить свое имя и создать базу на ближайшие минимум 20 лет. Но выходит так, что мы, органы местного самоуправления, стремимся к этому, но постоянно не имеем поддержки и вызываем сомнения в тех предложениях, которые мы формулируем. Так не должно быть».

В ответ на возмущения губернатора замминистра финансов И.УМАНСКИЙ сказал: «Мы со своей стороны максимально конструктивно и оперативно отреагируем на ваши предложения, но мы сможем их решить исключительно в соответствии с бюджетным законодательством и теми возможностями, которые бюджетом предусмотрены».