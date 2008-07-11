ЮАР могут лишить права на ЧМ - 2010 года

Киев. 11 июля. УНИАН. Южно-Африканскую Республику могут лишить права на проведение финальной части чемпионата мира по футболу 2010 года.

Как сообщает газета «Дело» (№ 120 от 11 июля 2008 года), это не исключает президент ФИФА Зепп БЛАТТЕР.

По мнению президента ФИФА, за два оставшихся года правительство ЮАР может не справиться с решением всех имеющихся проблем. На данный момент подготовка южноафриканской страны оставляет желать лучшего: до сих пор не проработана система безопасности болельщиков и спортсменов, а также заморожено строительство стадионов.

«В резерве у нас есть сразу три надежных варианта. Это страны, которым потребуется не больше года для подготовки к проведению чемпионата мира», - заявил З.БЛАТТЕР.

«Дело» отмечает, что в апреле 2007 года президент ФИФА уже предупреждал ЮАР, что страна должна сделать серьезные выводы и наконец начать придерживаться графика строительства футбольных стадионов.

«Ситуация с ЮАР должна стать сигналом для организаторов финальной части чемпионата Европы 2012 года. Ведь в случае бездеятельности Украины уже в конце сентября в Бордо УЕФА может назвать страны, которые могут заменить Украину и Польшу в проведении Евро-2012», - предупреждает издание.