Не допустить уничтожения единственного спортивного телеканала

Киев. 11 июля. УНИАН. Народные депутаты Украины призывают руководителей государства не допустить уничтожения единственного в государстве эфирного спортивного телеканала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николая ТОМЕНКО, соответствующее обращение депутаты Н.ТОМЕНКО, Виктор КОРЖ, Эльбрус ТЕДЕЕВ, Равиль САФИУЛЛИН, Тарас СТЕЦЬКИВ, Сергей СОБОЛЕВ и другие направили Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины.

„Как известно, на своем последнем заседании, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение внести изменения в лицензии телеканалов «Мегаспорт» и К1, а именно: отныне К1 будет вещать под логотипом «Мегаспорта», а «Мегаспорт» – под логотипом К1. По сути это означает, что спортивный канал «Мегаспорт» из эфирного вещания перейдет на кабельное, и таким образом в Украине будет практически уничтожен единственный эфирный канал, который имеет исключительно спортивное направление и пропагандирует активный и здоровый образ жизни”, - говорится в обращении народных депутатов.

Они напоминают, что при предоставлении лицензии на вещание предусматривалось, что канал должен иметь исключительно спортивное направление.

«Мы, народные депутаты, которые заботятся проблемами физической культуры и спорта, считаем, что такое решение является недопустимым, а особенно в канун летней Олимпиады и в процессе подготовки страны к Евро-2012, – говорится в обращении.

Парламентарии выражают обеспокоенность отсутствием реакции на это незаконное, по их мнению, решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и других институтов власти, которые согласно полномочиям заботятся физической культурой и спортом.

Народные депутаты просят руководителей государства рассмотреть данное депутатское обращение и вмешаться в сложившуюся ситуацию и не допустить уничтожения единственного эфирного спортивного канала в Украине.

Справка. 9 июля, “Телекритика” сообщила, что телеканалы «Мегаспорт» и К1 внесли изменения в свои лицензии: отныне К1 вещает под логотипом «Мегаспорта», а «Мегаспорт» – под логотипом К1. Такое решение было принято 9 июля на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В соответствии с изменениями логотипов каналов, в сети распространения «Мегаспорт», которая включает в себя 25 эфирных лицензий, будет вещать канал с логотипом «К1», а на бывшей сети «К1» будет выходить канал с логотипом «Мегаспорт».

«Компания решила поменять логотипы. Мы не имеем правовых оснований ей отказать», - объяснил первый заместитель председателя Национального совета Игорь КУРУС, проведя аналогии между изменением логотипа и техническими изменениями, происходящими по заявке телеканала.

Кто из каналов - К1 или «Мегаспорт» - вещает в цифровом мультиплексе МХ-3, в котором имеет место эфирный канал «Мегаспорт», пока неизвестно: решения о МХ-3 Нацсовет еще не принял. «Посмотрим, как будут разворачиваться события», – прокомментировал цифровые перспективы К1 И.КУРУС.