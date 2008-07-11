Евро-2009 продемонстрирует «способности украинской правительственной команды»

Донецк. 11 июля. УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК считает, что проведение в 2009 году в Донецкой области финальной части юношеского чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет должно продемонстрировать «способности украинской правительственной команды».

Об этом он заявил 10 июля на пресс-конференции в Донецке после заседания Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2009.

«Подготовка и надлежащее проведение Евро-2009 должно продемонстрировать, что очень важно, способности украинской правительственной команды совместно с командой Федерации футбола Украины, командой УЕФА, при непосредственном участии руководства Донецкой облгосадминистрации, руководства Донецка и Мариуполя обеспечить очень четкую систему подготовки и проведения», - сказал вице-премьер.

«Мы должны исходить из того, что проведение Евро-2009 является очень важным, этапным шагом в подготовке Украины к надлежащему проведению чемпионата Евро-2012», – отметил он, добавив, что молодежный турнир станет «проверкой соответствия нашей спортивной инфраструктуры высоким стандартам УЕФА».

Вице-премьер высказал уверенность, что правительство «вложится в сроки» и обеспечит качественную подготовку региона к проведению турнира.

«Я вас заверяю: все, что касается необходимых расходов по конкретным объектам, которые необходимо завершить до 2009 года – это аэропорт, это часть дорог, это общежития для приема гостей чемпионата Евро-2009, – все будет своевременно профинансировано и своевременно обеспечено», - сказал И.ВАСЮНИК.