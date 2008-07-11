Тайванцы подали в суд на правительство Украины

Киев. 10 июля. УНИАН. Тайванская строительная компания Archasia Design Group подала в суд на правительство Украины за разрыв контракта на реконструкцию стадиона в Киеве в рамках подготовки к футбольному первенству Евро-2012. Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на немецкое информагентство ДПА.

По данным источников в тайванской компании, иск подан в административный суд в Киеве, который собирает доказательства и планирует провести слушание дела в августе.

Тайванская компания заявила, что до решения суда продолжит подготовку планов реконструкции НСК “Олимпийский”.

Как сообщал УНИАН, Archasia Design Group выиграла конкурс на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, но в июне украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.

24 июня заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ заявил, что компания Archasia Design Group Limited не будет реконструировать Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве.

Согласно информации Р.КАРАНДЕЕВА, в Минсемьи поступил протест Генеральной прокуратуры с требованиями упразднить решение жюри конкурса по определению наилучшего проектного предложения по реконструкции НСК «Олимпийский» от 8 апреля в 2008 г. в части допуска к участию в конкурсе и предоставлению возможности презентации проектного предложения тайванской компании Archasia Design Group Limited, что противоречит законодательству.

3 июля строительная компания ОАО «Мостобуд» начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве чемпионата Европы по футболу Евро-2012