Днепропетровск выделил участок под жилой дом для военнослужащих

Днепропетровск. 10 июля. УНИАН. Днепропетровский горсовет своим решением выделил Министерству обороны Украины земельный участок в центральной части Днепропетровска площадью 5,3 га для строительства жилого дома для военнослужащих. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, земельный участок выделен в качестве компенсации Минобороны, которое в июне передало в коммунальную собственность города территорию воинской части, расположенной возле стадиона ФК «Днепр». И КУЛИЧЕНКО уточнил, что согласно программе подготовки к проведению чемпионата по футболу Евро-2012 на месте военного городка будет построена автопарковка на 1,5 тыс автомобилей.

И. КУЛИЧЕНКО также сообщил, что Днепропетровск взял обязательство предоставить до конца 2008 г. военнослужащим Днепропетровского гарнизона 80 квартир для проживания.