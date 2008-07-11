Червоненко заявляет об ответственности правительства

Киев. 10 июля. УНИАН. Председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО заявляет об ответственности чиновников за невнесение в Верховную Раду законопроектов, направленных на привлечение инвесторов для реализации проектов по подготовке к проведению в Украине в 2012 году Чемпионата Европы по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в Нацагентстве по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

«Заканчивает работу сессия Верховной Рады. Однако в условиях политического противостояния первоочередные законопроекты по Евро-2012 так и не были рассмотрены. Тем самым политическая элита Украины теряет шанс объединения вокруг национальной идеи. Несмотря на кричащую необходимость принятия данных нормативных актов, Кабмин до сих пор не подал в Верховную Раду разработанные Нацагентством законопроекты для привлечения инвесторов Евро-2012», – сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Агентство выражает обеспокоенность такой ситуацией и отмечает, что «лица, которые тормозят эти законопроекты, несут ответственность перед всем народом Украины».