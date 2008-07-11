В Польше пока не рассматривают

Варшава. 10 июля. УНИАН. Руководитель штаба по подготовке к Евро-2012 Футбольной федерации Польши Адам ОЛЬКОВИЧ заявляет, что возможность перенесения матчей Евро-2012 из Украины в Польшу пока не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время рабочей встречи с участием представителей польских городов, которые будут принимать Чемпионат Европы, которая состоялась во Вроцлаве.

«Сейчас нет такой возможности, чтобы какие-то матчи были перенесены из Украины в Польшу. На данный момент это безосновательные спекуляции средств массовой информации», – сказал А.ОЛЬКОВИЧ.

«Мы полностью верим, что коллеги из Украины преодолеют свои переходные хлопоты... Решительно отстраняемся от того, что, мол, Польша пытается что-то делать с Германией», - подчеркнул он.

Справка. В июне в израильских СМИ появилась информация о том, что в УЕФА уже поступило неофициальное предложение от Германии и Польши, которые выразили желание совместно провести Евро-2012 в случае, если Украина будет признана не готовой к реализации такого проекта