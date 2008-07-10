Минфин выделит Донецку деньги

Донецк. 10 июля. УНИАН. Министерство финансов Украины уже в августе-сентябре текущего года выделит Донецку значительную часть из 733 млн. грн., предназначенных в 2008 году для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил вице-премьер министр Иван ВАСЮНИК после заседания Оргкомитета по подготовке и проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009.

По словам вице-премьера, "главной причиной нефинансирования реконструкции взлетно-посадочной полосы донецкого аэропорта стали, прежде всего, бюрократические преграды". "На одном этапе не был готов титул, на другом - было долгое согласование Министерством финансов и Министерством транспорта", - констатировал И.ВАСЮНИК.

"Но я хотел бы поставить точку - вопрос реконструкции полосы решен окончательно. Записываем в решение Оргкомитета Евро-2009, чтобы значительная часть из 733 млн. грн., которые выделены в этом году на финансирование реконструкции полосы, с ноября и декабря 2008 годы были перенесены на август и сентябрь", - подчеркнул вице-премьер.

При этом он акцентировал, что ознакомился с ходом работ по реконструкции полосы аэропорта "Донецк", и "генеральный подрядчик согласно плану реконструкции может полностью эти деньги освоить".

"Это означает, что мы можем быть уверены, что реконструируемая полоса будет введена в 2009 году", - заключил И.ВАСЮНИК.