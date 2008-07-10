Харьков ждет инспекторов УЕФА

Все документы, по которым президент УЕФА может увидеть уровень подготовки города Харькова к проведению Евро-2012, уже отправлены в Киев, — сообщил мэр Михаил Добкин. — Теперь мы будем работать с теми, кого УЕФА пришлет для инспектирования наших объектов. Я думаю, их можно ждать в нашем городе уже в этом месяце. Но то, что я сегодня вижу, позволяет с определенной долей оптимизма говорить, что несколько матчей все-таки пройдут в Харькове. Сейчас идут работы на «Металлисте», осенью мы приступим к подготовке нашего аэропорта. Все это показывает, что Харьков будет готов на все 100% к установленному международными экспертами сроку и все взятые на себя обязательства мы выполним.

Об этом сообщает «Вечерний Харьков».