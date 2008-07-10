В КГГА встретились с делегацией Мальты

В Украине находилась делегация Мальты во главе с президентом страны Едвардом Фенех АДАМИ.

Сегодня делегация имела встречу в Киевской городской госадминистрации, в ходе которой заместитель Черновецкого Сергей Рудик отметил, что Киев заинтересован в сотрудничестве между двумя странами. В Киеве охотно будут изучать опыт Мальты в развитии туристического, гостиничного и строительного бизнеса, транспортной инфраструктуры, особенно в плане подготовки к Евро-2012.

В ходе встречи в КГГА мальтийским гостям продемонстрировали видеофильм о перспективах развития украинской столицы и подарили буклеты для детального изучения бизнесменами возможностей столицы Украины для будущих инвестиций.

А накануне Виктор Ющенко призвал мальтийский бизнес инвестировать в экономику Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в Киеве во время украинско-мальтийского бизнес-форума.

Самой перспективной отраслью инвестиций В.ЮЩЕНКО назвал агропромышленный комплекс. Он подчеркнул, что Украина имеет самую большую в Европе площадь сельскохозяйственных угодий, а также занимает лидерские позиции в мире как экспортер аграрных культур.

Президент напомнил о подготовке к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года и пригласил инвесторов присоединиться к связанным с Евро-2012 проектам. «Украина чрезвычайно заинтересована в присутствии иностранных инвесторов в развитии этой инфраструктуры», - сказал Президент, заверив, что чемпионат, безусловно, будет проведен на высоком уровне.

Глава государства поблагодарил своего мальтийского коллегу за визит в Украину и проведенные плодотворные переговоры, а также за представительскую делегацию мальтийского бизнеса, которая прибыла вместе с ним.

Со своей стороны, Президент Республики Мальта Эдвард Фенех АДАМИ назвал перспективными такие сферы делового сотрудничества, как туризм, развитие гостиничной инфраструктуры, банковское дело, авиация и авиастроение, морское дело, а также образование и обмен опытом в проведении евроинтеграционной политики.