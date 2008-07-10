Васюник предложил Донецку не жаловаться

В Донецке прошло заседание оргкомитета по подготовке к проведению юношеского чемпионата по футболу Евро-2009, сообщает издание «Племика»..

Вице-премьер и глава оргкомитета по подготовке к Евро-2009 Иван Васюник поблагодарил руководителей Донецкой области за приглашение провести именно в Донецке выездное заседание оргкомитета по Евро-2009 и подчеркнул, что Евро-2009 - очень важный этап в подготовке к Евро 2012. И предложил рассматривать подготовку к двум мероприятиям в комплексе.

«Евро-2009 станет проверкой соответствия нашей спортивной инфраструктуры высоким стандартам УЕФА. С другой стороны, этот чемпионат должен показать способность правительства организовать хорошую подготовку к чемпионату такого уровня. Это очень важный тест для Украины. Предварительно УЕФА поставило высокую оценку нашей подготовке, но осталась масса вопросов. Я предлагаю поработать над ними в деловой обстановке и найти конкретные решения. Нам нечего делить между Киевом и городами, которым предстоит принимать чемпионат. Уже сейчас в СМИ часто звучат голоса о том, что центр и правительство плохо работают в этом направлении и со стороны региональной власти много претензий. Я считаю, что такие заявления, особенно в прессе, работают против нашего имиджа в глазах УЕФА», - считает Иван Васюник.

Вице-премьер предложил сосредоточить усилия на конкретных вопросах Донецкого региона. «Давайте поговорим о проблемах, с которыми столкнулись Донецк и Мариуполь. Нужно подвести первые итоги и давайте не будем высказывать претензии, а уделим внимание причинам отставания. И предложим конкретные решения. Остался всего год - нужно успеть реконструировать студенческие общежития, в которых разместим болельщиков. И не нужно говорить об общей ситуации - по каждому объекту определим конкретный план и финансирование. То же самое и по аэропорту. У нас основных сейчас две проблемы: финансирование аэропорта и автодорог. По взлетно-посадочной полосе вопрос уже решен, давайте четко определимся с порядком решения остального», - предложил он.