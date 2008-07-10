В Донецке - выездное заседание оргкомитета Евро–2009

Донецк. 10 июля, УНИАН. Сегодня в Донецке первый вице-премьер Украины Иван ВАСЮНИК проведет выездное заседание правительственного Организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения финальной части молодежного чемпионата Европы по футболу «Евро-2009».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, заседание пройдет в конференц-зале Международного бизнес центра.

На заседании будут рассматриваться вопросы, касающиеся обеспечения подготовки проведения финальной части чемпионата «Евро - 2009», а также: итоги выполнения поручений оргкомитета по «Евро-2009»; подготовка инфраструктуры городов Донецка и Мариуполя к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет. В частности, будут обсуждаться вопросы подготовки общежитий высших учебных заведений к приему болельщиков «Евро-2009».

По информации пресс-службы, на заседании проинформируют о результатах проведения в Донецкой области VII международного турнира по футболу им. В. Банникова, как международного мини-турнира перед «Евро - 2009»

Планируется, что в заседании примут участие министры образования и науки, транспорта и связи, культуры и туризма, экономики, труда и социальной политики, охраны здоровья, регионального развития и строительства, внутренних дел, иностранных дел а также Донецкий городской председатель и Мариупольский городской голова.