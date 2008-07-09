Не только фольклор и туризм

В интерв”ю газете “Украина молода” глава Киевской областной государственной администрации Вера Ульянченко отметила, что Киевщина имеет планы и на Евро-2012.

«Киевская область является резервной относительно спортивных объектов. Имею в виду тренировочные базы, которые мы уже готовим. Но больше всего наш регион будет задействован по приему туристов. Потому в настоящее время интенсивно перестраивается гостинично-развлекательная инфраструктура вдоль Обуховской, Житомирской и Бориспольской трасс. На последний из них имеем два проекта, который уже проходит градостроительный совет — “Аеропорт-сити” и “Киев –Аеропорт-сити”. А это и развлекательные центры, и бизнес-офисы, и конференц-залы, и доступные гостиницы — где-то на три-четыре звезды. Потому что это придорожная инфраструктура, к тому же, к нам не только болельщики из богатой Европы приедут, но и из стран СНГ.

Кроме этого, в рамках программы к Евро-2012 мы хотим создать вокруг столицы фан-зоны - и об этом мы говорили с Мишелем Платини. Думаю, отдельную фан-зону стоит создать и в наибольшем городе области — Белой Церкви. Фан-зоны будут иметь огромные экраны, где болельщики смогут вместе посмотреть матчи, получить разные услуги. Так было и в Австрии и Швейцарии во время недавнего Евро-2008. Но сразу говорю: эти фан-зоны мы объявляем территорией без спиртного, табака и наркотиков. Мы найдем разные формы развлечений для наших гостей и до, и после просмотра матчей. Это будут этнографические мероприятия, чтобы они чувствовали, что находятся на земле, где была трипольская культура, плюс — фольклорная программа, которая познакомит гостей с украинскими традициями. Потому здесь очень важным является развитие туризма — уже в октябре мы презентуем программу “Киевщина туристическая”, согласно которой мы восстанавливаем архитектурные достопримечательности области, а туристические маршруты будут иметь инфраструктуру по принципу “место отдыха — ресторан — гостиница”.