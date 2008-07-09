Заявления Черновецкого и Червоненко вредны

Киев. 9 июля. УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК утверждает, что последние заявления главы КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и главы Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгения ЧЕРВОНЕНКО, касающиеся подготовки к Евро-2012, вредят Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабмине.

В частности, относительно заявления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о том, что правительство виновато в приостановке демонтажа ТРЦ «Троицкий», он сказал: «Подписанный тремя сторонами договор никогда не предусматривал четвертой подписи, ни премьер-министра, ни вице-премьер-министра». Как уточнил он, договор должен быть только согласован правительством.

«Я бы хотел, возможно, в последний раз обратиться к господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ, который позволил себе уже после приезда господина ПЛАТИНИ начать публичную дискуссию с правительством относительно одной из главных проблем подготовки Украины к Евро-2012. Здесь очень сложно разграничить ответственность КГГА и правительства», - сказал он.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что «публичные обращения после приезда господина ПЛАТИНИ господина ЧЕРВОНЕНКО относительно возможных исков к господину СУРКИСУ и относительно возможного несогласия его позиции с Кабинетом министров не способствуют подготовке Украины к Евро-2012, они вредят Украине».

При этом он обратился «ко всем государственным чиновникам, которые принимают участие в подготовке» к чемпионату, с призывом выполнить то, о чем говорил Президент Украины. «На встрече с ПЛАТИНИ Президент еще раз подтвердил безусловное выполнение обязательств Украины по подготовке к Евро-2012. Президент подчеркнул, что в Украине у государственной власти есть единая команда, которая занимается подготовкой. И любое выяснение отношений при отработке вопросов происходит не публично, а в кругу одной команды», - напомнил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 июля, глава Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж ТРЦ «Троицкий», который строился возле НСК «Олимпийский», приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором.

4 июня председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что требует от президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА опровергнуть обвинение в отстаивании интересов тайваньской компании Archasia Design Group Limited, которая выиграла конкурс по реконструкции НСК «Олимпийский».

Е.ЧЕРВОНЕНКО напоминает, что Г.СУРКИС сделал заявление для СМИ, в котором обвинил его в защите тайваньской компании Archasia, которая выиграла конкурс по реконструкции НСК «Олимпийский», «…в рамках своих персональных интересов».

Е.ЧЕРВОНЕНКО утверждает, что при этом Г.СУРКИС неправдиво отметил, что «агентство, обращаясь к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ, пишет, что единственным проектом, который находится в его компетенции, является стадион «Олимпийский»…».

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, в письме М.ПЛАТИНИ Нацагентство пишет наоборот, а именно: «НСК «Олимпийский» находится в компетенции Минмолодьспорта».

«Считаем необходимым поставить в известность широкую общественность, что вышеприведенная информация господина Г.СУРКИСА не отвечает действительности и позорит имя председателя Нацагентства и вводит в заблуждение граждан Украины”, - отмечается в заявлении.

Поэтому Е.ЧЕРВОНЕНКО требует от Г.СУРКИСА публично опровергнуть свои слова. В случае невыполнения этого требования он оставляет за собой право обратиться в суд.