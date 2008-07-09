Демонтаж ТРЦ возле «Олимпийского» будет продолжен

Киев. 9 июля. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что демонтаж недостроенного торгово-развлекательного центра «Троицкий» возле национального спортивного комплекса «Олимпийский» будет продолжен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мне очень жаль, что силовые структуры слабо сработали, потому что это сооружение незаконное, оно построено в ненадлежащем месте, все полученные разрешения, в том числе и от действующего мэра, получены на коррупционной основе. И на сегодняшний день снос идет полным ходом. И оно будет снесено. НСК «Олимпийский» будет построен своевременно к Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство в рамках своей компетенции делает все необходимое для подготовки Украины к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Не нужно другим ветвям покрывать коррупцию и шантажировать, и требовать каких-то преференций нарушителям закона. Мы действуем в рамках закона и в рамках той компетенции, которую имеем», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 июля, глава Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж ТРЦ «Троицкий», который строился возле НСК «Олимпийский», приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором.

Мэр подтвердил, что работы по демонтажу центра «Троицкий» приостановлены.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал правительство сегодня же парафировать соглашение о демонтаже ТРЦ “Троицкий”, который строился возле “Олимпийского”.

Сегодня первый вице-премьер министр Украины Иван ВАСЮНИК сообщил, что правительство утвердило соглашение о демонтаже ТРЦ “Троицкий”.

Справка УНИАН. УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом. Поскольку из-за ТРЦ стадион не отвечает требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.

По данным КГГА, 1 июля ОАО «Киевметробуд» начало работы по демонтажу торгово-развлекательного центра «Троицкий» перед НСК «Олимпийский». Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что здание будет снесено через 100 дней.