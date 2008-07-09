Президент обязал правительство

Киев. 9 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал правительство сегодня же парафировать соглашение о демонтаже торгово-развлекательного центра “Троицкий”, который строился возле национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я призываю сегодня безотлагательно обеспечить парафирование соглашения с инвесторами о проекте по демонтажу Троицкого комплекса”, - сказал Президент.

Он выразил убеждение, что этот вопрос является принципиальным для проведения в Украине финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году, и в том числе для обеспечения гарантий, которые он как глава государства дал президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ.

«... От правительства требуется маленькая формальная позиция, что те судебные преследования, которые велись по этому инвестору несколько предыдущих лет правительством отзываются, и правительство держит слово», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что устал ежедневно организовывать диалог между мэрией и правительством по этому вопросу, обязал правительство сегодня обеспечить парафирование данного соглашения и снять с повестки дня эту проблему.

«Она дает лишь неправильные, неадекватные сигналы по отношению к той большой работе, которая делается в Украине по подготовке к Евро-2012», - сказал Президент, прибавив, что «эта ложка дегтя лишь портит общее впечатление от большой работы».

В.ЮЩЕНКО также отметил, что непринятие изменений в госбюджет, касающихся Евро-2012, ставит под угрозу проведение чемпионата. «Я не хочу говорить о срыве (сроков подготовки – УНИАН), но это серьезная угроза», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 июля, глава Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж ТРЦ «Троицкий», который строился возле НСК «Олимпийский», приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором.

Мэр подтвердил, что работы по демонтажу центра «Троицкий» приостановлены.

Говоря о причинах приостановления работ, он сообщил, что по инициативе Президента Виктора ЮЩЕНКО в качестве компенсации компании «Юджин» - инвестору этого объекта - был предложен участок земли, который находится в собственности Государственного управления делами. Но бизнесмен-инвестор Вадим НОВИНСКИЙ после отъезда президента УЕФА М.ПЛАТИНИ пожелал легализировать имеющуюся договоренность и подписать соответствующий договор, в том числе и при участии премьер-министра или уполномоченного им лица.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что уже подписал соответствующий документ. По его словам, это сделали также В.НОВИНСКИЙ и представитель Секретариата Президента. Подписи представителя Кабмина пока что нет, что и повлекло приостановку демонтажа «Троицкого».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвинил в возможном срыве сроков реконструкции «Олимпийского» правительство Украины.

Справка УНИАН. УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом. Поскольку из-за ТРЦ стадион не отвечает требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.

По данным КГГА, 1 июля ОАО «Киевметробуд» начало работы по демонтажу торгово-развлекательного центра «Троицкий» перед НСК «Олимпийский». Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что здание будет снесено через 100 дней.