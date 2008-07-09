По сообщению Федерации футбола Украины, 8 июля, в Доме футбола состоялся Международный экономический форум, в рамках которого многочисленная делегация представителей бизнес-кругов Королевства Нидерланды знакомилась с подготовкой принимающих городов к финальной части Евро-2012 и налаживала сотрудничество с украинской стороной.

Делегацию, в которую вошли представители 24-х компаний различных сфер деятельности, возглавлял министр внешней торговли Нидерландов Франк Хеймскерк. Кроме него, перед участниками форума и журналистами выступил Гарри Бин -генеральный секретарь Футбольной ассоциации Нидерландов, директор оргкомитетов Евро-2000, ЧС-2005 (U-20), Евро-2007 (U-21), член комитета национальных сборных УЕФА.

Свои инвестиционные проекты в рамках подготовки к Евро-2012 презентовали представители четырех принимающих мост Украины: Киева, Днепропетровска, Львова и Донецка. Был высказан интерес относительно разных отраслей хозяйства Украины -коммерческой недвижимости, спортивной, транспортной инфраструктуры, строительства дорог, мостов, проектов, связанных с водоочисткой, утилизацией отходов и тому подобное.

Первый вице-президент, исполнительный директор Федерации футбола Украины Александр Бандурко, подводя итоги экономического форума, выразил уверенность, что сотрудничество украинской и голландской сторон будет плодотворным и взаимовыгодным. «Несомненно, нам удастся провести континентальный форум на наивысшем уровне, в чем недавно президента УЕФА Мишеля Платини еще раз заверили глава нашего государства Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко», добавил Александр Бандурко.