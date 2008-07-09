Кабмин атакуют флеш-моберы

Молодежная общественная организация «Фонд Региональных Инициатив» 10 июля 2008 г. проведет всеукраинскую флеш-мобинг акцию для привлечения внимания общественности к торможению чиновниками подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщил один из организаторов акции Александр Безнис, 10 июля в 13.15 у Дома Правительства по ул. М. Грушевского демонстранты большими буквами выложат надпись: «Из-за халатности власти мы можем потерять Евро. Чиновники, пора работать!». На футболках участников акции будут надписи: «Мы за вами наблюдаем!».

Затем прохожим будут раздаваться листовки на тему «Угроза Евро-2012».

Такие же акции будут проведены в Донецке, Львове, Харькове и Одессе