Черновецкий кивает на Тимошенко

Киев.8 июля. УНИАН. Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж торгового центра «Троицкий», который строился возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский», приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

Мэр подтвердил, что работы по демонтажу центра «Троицкий» прекращены.

Говоря о причинах приостановления работ, он сообщил, что по инициативе Президента Виктора ЮЩЕНКО в качестве компенсации компании «Юджин» - инвестору этого объекта был предложен участок земли, находившейся в собственности Государственного управления делами. Но бизнесмен-инвестор Вадим НОВИНСКИЙ после отъезда президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ потребовал легализовать имеющуюся об этом договоренность и подписать соответствующий договор, в том числе и с участием премьер-министра или уполномоченного им лица.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что уже подписал соответствующий документ. По его словам. это сделали также В.НОВИНСКИЙ и представитель Секретариата Президента. Подписи представителя Кабмина пока нет, что и вызвало приостановку демонтажа «Троицкого».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвинил в возможном срыве сроков реконструкции «Олимпийского» правительство Украины. Он также определил «цену вопроса» при разборке «Троицкого» в 232 млн. долларов и отметил, что в случае, если компенсацию за снос «Троицкого» пришлось бы платить из киевского бюджета, то убытки столицы составили бы 400 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, на демонтаже торгового центра возле НСК «Олимпийский» настаивает УЕФА.

По данным КГГА, 1 июля ОАО «Киевметрострой» начало работы по демонтажу торгово-развлекательного центра «Троицкий» перед НСК «Олимпийский». Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что здание будет снесено через 100 дней.