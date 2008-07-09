Австрия нам поможет

Киев. 8 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с Федеральным Канцлером Австрии Альфредом ГУЗЕНБАУЭРОМ и президентом Национального Совета Австрии Барбарой ПРАММЕР вопрос сотрудничества двух государств при подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встречи состоялись в рамках официального визита В.ЮЩЕНКО в Республику Австрия.

Особое внимание на встречах также было уделено вопросу о Голодоморе в Украине 1932-1933 гг.

ОТ украинской стороны участие во встречах приняли министр иностранных дел Владимир ОГРИЗКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО, представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Вене Владимир ЕЛЬЧЕНКО.