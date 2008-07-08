Демонтаж ТРЦ ”Троицкий” остановлен

Демонтаж торгово-развлекательного центра "Троицкий" возле НСК "Олимпийский" - остановлен.

Эту информацию журналисту "Украинской правды" подтвердили рабочие.

По их словам, работы не ведутся вот уже несколько дней.

По территории "Троицкого" ходят люди.

Но техника стоит, залежи бетонных обломков не вывозятся.

По словам строителей, работы не ведутся, так как нет финансирования.

Как известно, ответственной за реализацию проекта является компания "Київметробуд”.