Заявление Польского футбольного союза

Правление Польского футбольного союза (ПФС), заседание которого состоялось 7 июля 2008 года, выступило с официальным заявлением.

В нем говорится, что ПФС категорически отмежевывается от выступлений в масс-медиа не уполномоченных лиц относительно возможности проведения на территории Польши матчей финального турнира Евро-2012, которые закреплены за украинской стороной.

Позиция ПФС является однозначной: Евро-2012 должно быть проведено в соответствии с паритетом, ранее установленном УЕФА.

Национальные футбольные ассоциации Польши и Украины действуют согласованно, всесторонне помогая друг другу, в то время как безосновательные спекуляции могут угрожать этому сотрудничеству.

Организация Евро-2012 - это задание и для Польши, и для Украины, что является общим успехом обеих стран, говорится в заявлении.