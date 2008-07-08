Донецкий горсовет формирует бюджетный запрос

8 июля в Донецком городском совете состоялось совещание рабочей группы по подготовке к проведению в г. Донецке чемпионата Европы по футболу среди юношей возрастом до 19 лет 2009 г. и финальной части чемпионата Европы 2012 г. по футболу.

В совещании принял участие заместитель директора исполнительной дирекции Федерации футбола Украины по подготовке и проведению Евро-2009, Евро-2012 в Донецкой области С.Карпенев.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы формирования бюджетного запроса на 2009 год по обеспечению подготовки и проведения Евро-2012, а также проведения Международного юношеского турнира памяти первого президента Федерации футбола Украины Виктора Банникова.