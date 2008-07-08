Платини положительно оценил процесс подготовки

Киев. 8 июля. УНИАН. Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ дал позитивную оценку процессу подготовки дорожно-транспортной инфраструктуры в Украине к проведению чемпионата по футболу Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, так он оценил мероприятия, предпринятые Министерством транспорта и связи в ходе подготовки к проведению Евро-2012.

Согласно сообщению пресс-службы, 3 июля во встрече с делегацией УЕФА во главе с президентом М.ПЛАТИНИ, которая была посвящена отчетности правительства Украины о состоянии подготовки инфраструктуры страны к проведению финальной части чемпионата Евро-2012, принял участие заместитель министра транспорта и связи – национальный эксперт по вопросас подготовки транспортной инфраструктуры к Евро-2012 Вадим ГУРЖОС. Он доложил о состоянии подготовки дорожно-транспортной инфраструктуры как один из ключевых аспектов обеспечения проведения подобных мероприятий.

Заместитель министра отметил, что подготовка транспортной инфраструктуры к Евро-2012 осуществляется по направлениям: реконструкция основных и резервных аэропортов, реконструкция железных дорог, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, развитие транспорта в городах, где будут проходить матчи. На подготовку железнодорожной инфраструктуры планируется потратить 3,4 млрд. евро, государственных автомобильных дорог - 5,4 млрд. евро, аэропортов в городах и резервных аэродромов - 1,4 млрд. евро, городского транспорта - 1,3 млрд. евро. Основные источники финансирования - государственный бюджет, кредитные средства, привлеченные под государственные гарантии, и средства инвесторов.

При подготовке предусмотрена закупка новых скоростных поездов и современных пассажирских вагонов, внедрение скоростного движения от г. Киева к принимающим городам, строительство новых пригородных терминалов и реконструкция пассажирских вокзалов в принимающих городах, строительство моста в г. Киеве через Днепр.

В этом году запланировано завершить строительство и капитальный ремонт современной автомагистрали Р-51 Харьков-Красноград-Перещепино-Новомосковск. До 2011 года будет закончена реконструкция дорог М-07 Киев-Ковель-Ягодин и М-06 Киев-Чоп (через Львов-Мукачево-Ужгород), а также важной современной магистрали от г. Одесса к границе с Россией и Беларусью. До 2012 года завершится масштабная реконструкция автодороги от Киева до Харькова и Донецка с привлечением средств Всемирного банка. Также предусмотрено улучшение состояния автомобильных дорог к существующим пунктам пропуска на границе с Польшей и при согласии с польской стороной строительство четырех новых пунктов пропуска и подъездных дорог к ним, что значительно улучшит автомобильное сообщение между странами.

Значительное внимание уделяется шести основным аэропортам в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе, Львове и 12 резервным аэропортам в Ивано-Франковске, Ривном, Луцке, Гостомеле, Киеве (Жуляны), Полтаве, Сумах, Луганске, Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве.

Правительством Украины принят ряд нормативно-правовых актов, которые значительно упростили процедуру привлечения генеральных подрядчиков и проектировщиков при подготовке аэропортов к Евро-2012. Подписан меморандум между Минтранссвязи, Федерацией футбола Украины, Кабинетом министров Украины, принимающими городами и государственными и коммунальными владельцами аэропортов о дальнейших согласованных действиях.

Определено распределение средств на строительные работы и проектирование на основные и частично резервные аэропорты на 2008 год.

Бюджетным финансированием на 2008 год предусмотрено 144 млн. евро для проектирования и строительства основных и частично резервных аэропортов. В первую очередь планируется реконструкция аэродромных составляющих: взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек и оборудования светотехники.

Для осуществления управления и контроля за подготовкой транспортной инфраструктуры к Евро-2012 организована система, которая включает в себя отчетность Министерства транспорта и связи Украины перед Кабинетом министров в лице заместителя министра – национального эксперта по вопросам подготовки транспортной инфраструктуры к Евро-2012 В.ГУРЖОСА, в подчинении которого находится отдельное подразделение и заместители структурных подразделений, отвечающие за развитие автомобильных дорог, железной дороги, авиации, связи и автомобильного транспорта. Соответственно в каждом государственном органе управления созданы подразделения по подготовке к Евро-2012. Согласно приказу министра транспорта и связи постоянно действует рабочая группа, в состав которой входят специалисты по направлениям развития транспортной инфраструктуры, еженедельно отчитывающиеся лично министру транспорта и связи.

Выслушав отчет В.ГУРЖОСА и получив ответ на ряд вопросов, М.ПЛАТИНИ дал положительную оценку процессу подготовки дорожно-транспортной инфраструктуры в Украине к проведению Евро-2012 и сделал акцент на прогрессивной тенденции в этом направлении.