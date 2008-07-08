Аэропорт Ивано-Франковска в резерв на Евро-2012

Аэропорт Ивано-Франковска определен как резервный во время проведения Евро-2012.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета.

В частности, по данным пресс-службы, в адрес председателя Ивано-Франковского областного совета Игоря ОЛИЙНЫКА поступило письмо из Государственной авиационной администрации Министерства транспорта и связи Украины, в которой сказано: “Аэропорт «Ивано-Франковск» определен как резервный для принимающего аэропорта города Львова при проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Для технико-экономического расчета подготовки объектов аэропорта и внесения изменений в Постановление Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 года №107 “Об утверждении Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу” властям Ивано-Франковской области рекомендовано подать схему генерального плана аэропорта с определенными объектами, которые будут задействованы в обслуживании финальной части Евро-2012, предложения о сроках и источниах финансирования проведения работ с учетом введения в эксплуатацию объектов до конца 2011 года; план подготовки их к аэропортному обслуживанию.