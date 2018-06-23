Евро-2012: территория надежд и ожиданий

Если кто не знает, маркетологи отводят континентальному футбольному первенству третью позицию в рейтинге самых значимых спортивных событий современности - после Олимпийских игр и футбольных чемпионатов мира. Отсюда и повышенное внимание к проекту Евро, организация которого четырнадцать месяцев назад впервые была доверена представителям Восточной Европы.

С каким настроением гости покидали наши края? Какие выводы сделали после задушевных бесед с президентами и главами правительств? Не сожалеют ли о том, что 18 апреля 2007 года Исполком УЕФА предпочел украино-польскую заявку, казалось бы, куда более благополучным предложениям от итальянцев, а также хорватов с венграми? И что будет дальше с нашей кардиффской победой?

Пафос и пессимизм

Если внимать лишь тому, что говорят и пишут сегодня СМИ, ситуация близка к аховой. Пред­мет­ный разбор проблем публике не предлагается - он у нас подме­няется безудержным чиновни­чьим пафосом. Общенациональные телеканалы под видом социальной рекламы вбивают в голову обывателя сомнительные рецепты «спасения» Евро-2012 либо стенают: «Доигрались!» Пресса пестрит апокалиптическими заголовками - так, будто иных поворотов темы, кроме как «отберут ли у Украины Евро и когда?», уже не существует. В преддверии каждой мало-мальски значимой встречи организаторов с экспертами УЕФА мы, словно соревнуясь в собственном бессилии, начинаем обратный временной отсчет...

Между тем в самом ведомстве Платини, судя по тексту официальных пресс-коммюнике УЕФА по итогам однодневных визитов его делегаций в Киев и Варшаву, до сих пор не сожалеют о содеянном. Вот и президент Европейского футбольного союза, назвавший минувший саммит «своевременным и информативным», не устает повторять: «Со всей ответственностью заявляю: мы даже не рассматриваем каких-либо запасных или альтернативных вариантов». Лукавит? Вряд ли.

УЕФА действительно не привык менять принятых ранее стратегических решений, хотя его специалисты не скрывают - нынешние темпы подготовительных работ в Украине и Польше далеки от оптимальных. Сухо, но по существу. Визит Платини данную оценку подтвердил.

Положение дел и вправду не является непоправимым, но в ряде направлений подготовки ее график уже приходится подвергать коррекции. Что на самом деле не столь уж катастрофично - разного рода проблемы преодолевали и хозяева предыдущих чемпионатов: Голлан­дия с Бельгией (в 2000 году), Португалия (2004) и даже Австрия со Швей­царией (2008). На экспертном уровне к появлению таких ситуативных тромбов УЕФА был, конеч­но же, готов. Почему и подгоняет Киев с Варшавой фронтально, прибе­регая необходимый лаг во времени.

Информационный голод

Почему в украинских медиа, а за ними - и в болельщицких умах превалируют пессимизм и упаднические настроения? Агрессивная нетерпимость в нашем медиапространстве во многом объясняется информационным голодом, в том чис­ле акул пера и микрофона. В чем не только и не столько вина прессы, сколько ее беда. Насыщенной деталями и общественно полезной пищи от тех, кто может и должен ее предоставлять, публике не достается, вот она и потребляет затасканный и пережеванный многократно агитационно-предвыборный суррогат. Попытаемся хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

Во-первых, проведем четкую гра­ницу в том, кто за что отвечает в процессе подготовки Евро вообще и турнира 2012 года в частности.

Итак, единственным и исключительным обладателем всех прав, так или иначе корреспондирующихся с проведением финальных стадий чемпионата Европы по футболу, является УЕФА. Однако, не имея собственной территории, за исключением расположенной на живописном берегу Женевского озера штаб-квартиры в Ньоне, эта организация, объединяющая 53 национальные федерации, вступает в договорные отношения с теми странами, которые сама же и выделяет из числа претендентов в ходе многоступенчатого тендера.

Выбор-2012 пал на Украину с Польшей, позднее заключивших типовое соглашение с УЕФА. Этот контракт, к слову, действует до середины 2013 года, - что позволяет футбольным властям Старого Света и после завершения финальных соревнований оберегать уже раскрученный продукт (интеллектуальные права, официальную атрибутику, логотип, записи матчей и прочее) от несанкционированного использования.

Зона ответственности принимающей стороны в лице национальных футбольных ассоциаций Украины и Польши распространяется на:

- обеспечение безопасности и правопорядка;

- готовность стадионов;

- готовность принимающих городов;

- готовность тренировочных центров и официальных мест;

- размещение гостей и участников турнира;

- защиту коммерческих интересов УЕФА и его партнеров;

- обеспечение транспортом;

- техническую и имиджевую поддержку;

- медицинскую помощь;

- въездные и таможенные требования;

- промо-деятельность.

Также принимающая сторона оказывает содействие УЕФА при:

- составлении календаря турнира;

- выработке концепции билетной программы;

- аккредитации журналистов и СМИ;

- возникновении протокольных вопросов;

- организации матчей.

Разумеется, общественным организациям, коими являются и Федерация футбола Украины, и Польский футбольный союз, выполнение таких объемов работ оказалось бы не под силу. А потому, заключая договор с УЕФА, они подкрепляют свои обязательства всесторонними и исчерпывающими гарантиями поддержки со стороны национальных правительств. Это настолько важно, что даже не обсуждается. Без этого не выиграть и первый раунд тендера.

Последнее слово - за УЕФА В свою очередь УЕФА контролирует полномасштабное и своевре­менное выполнение всех вышеперечисленных требований, осуществляя также оперативное руководст­во другими процессами, которые сопровождают или могут возникать в ходе подготовки к Евро, не говоря уже о его проведении. Окон­чательные решения всегда остаются за Ньоном. Для закрепления этих программных положений в договоре с Украиной и Польшей оговорено создание некой компании, коммерческого партнера УЕФА - аналога и преемника EURO 2008 S.A., успешно отработавшего на австро-швейцарском финале.

Кстати, уже известно, что на Евро-2008 УЕФА заработал свыше 700 миллионов евро, то есть более 1 миллиарда долларов - это на 5% больше, чем четырьмя годами ранее в Португалии собрала EURO 2004 S.A. По информации из надежных источников, финансовые показатели нынешнего года были бы еще существеннее, если бы не технические сбои во время телевизионной трансляции полуфинальной игры Германия - Турция, повлекшие за собой серьезные издержки. Безусловно, этот казус и другие недочеты «альпийского Евро» (а без них не обойтись никогда) учитываются при организации следующего турнира.

Несложно предположить, что возникновение EURO 2012 S.A. не за горами. Точные сроки не определены, но появление этой структуры практически неизбежно. Безусловно, в этот орган будут делегированы полпреды украинской власти, спортивной и политической. В руководство компании наверняка войдут представитель отечественной Федерации футбола и член Кабинета министров, наделенный всеми необходимыми правами и полномочиями. Однако (как это следует из опыта организации двух предыдущих турниров) большинст­во при любом голосовании будет за представителями УЕФА.

Как полагают футбольные эксперты, появление EURO 2012 S.A. сделает подготовку к европейскому первенству более системной и менее суетливой. Для чего к работе будут подключены профессионалы соответствующего калибра. Не случайно в составе десятки топ-менеджеров УЕФА Киев и Варшаву посетил (и не впервые) исполнительный директор португальской и австро-швейцарской вариаций SA (Anonymous Society) Мартин Каллен. Невероятно деятельный, маневренный и продвинутый швейцарец, до переезда в Ньон преподавал в лучших бизнес-колледжах Европы маркетинг, финансы и коммерческую математику, немало преуспел в области футбольного предпринимательства.

Компания, подобная EURO 2008 S.A., впервые появилась в пожарном порядке перед финалом-2004, когда за полтора года до его старта правительственный кризис в Португалии привел к власти новых лидеров страны, поставивших под сомнение обязательства, данные его предшественниками. Речь тут же пошла о переносе турнира в Испанию, и серьезность угрозы была столь велика, что отказники публично раскаялись. Но для минимизации рисков было создано «акционерное общество», соучредителем которого стали УЕФА и правительство Португалии.

Новшество себя оправдало настолько, что к 2008 году, столкнувшись с не менее серьезными проблемами (а речь шла о повальной нестыковке законодательной базы Австрии и Швейцарии, а также внутри последней, в ее кантонах), Ньон уже не изобретал велосипед. Заключив соглашения с каждым из восьми принимающих городов, Каллен ловко разрешил назревавший было кризис. Евро снова прошел на высочайшем уровне и, поверьте, не сегодна-завтра будет объявлен лучшим в истории проведения финальных турниров континентальных первенств.

Проблемное место - стадионы

Насколько можно судить из Ук­раины, ни мы, ни поляки пока не ставим перед УЕФА изначально неразрешимых задач. И все же команде Мишеля Платини было в чем упрекнуть президентов и премьер-министров обеих стран, не слишком эффективно распорядившихся 14-месячным подготовительным разбе­гом. Например, в судьбе киевского НСК «Олимпийс­кий», главной арены предстоящего финала. Как и дру­гие стадионы чемпионата, он должен быть готов к июню 2010 года, на деле же до сих пор нет ни проектной документации, ни генерального подрядчика по выполнению работ. Единст­венная подвижка в этом направлении - начавшийся демонтаж злополучного ТРЦ «Троицкий».

Столь же туманна, по мнению экспертов, и перспектива возведения в срок арены во Львове, где до недавних пор не было даже определенности с местом ее постройки. Не говоря уже о бюджете и прочих деталях. Поэтому окончательных, итого­вых расчетов на сей счет УЕФА ждет к 25 сентября (и этот срок - пла­новый, возникший задолго до визита Платини в Киев и Варшаву), когда Исполком в Бордо будет утверждать украино-польский Гене­ральный план по инфраструктуре. Впоследствии данный документ должен лечь в основу закона об общегосударственной программе подготовки и проведения Евро-2012.

Надо сказать, к сентябрьскому слету на родине президента УЕФА Украина готовит не только отчет, но и первый финальный зачет. На начало первого месяца осени в Днепропетровске запланировано открытие нового стадиона «Днепр». Недолго ждать и ввода в строй домашней арены донецкого «Шахтера», что непременно скрасит общий фон подготовки. Появятся осязаемые результаты, которые уже можно будет не только увидеть на бумаге, но и пощупать.

В чем еще мы не поспеваем, так это с нормативно-правовой поддержкой чемпионата, сводный бюджет которого, как заявлялось, достигнет в Украине отметки в 125 млрд. грн. И хотя львиную долю этой неподъемной для страны суммы (порядка 80%) должен составить привлеченный капитал, интереса к себе потенциальные инвесторы так и не ощутили. По признанию многих, основная преграда для их прихода сюда - проплешины в законодательстве. По части налогообложения, концессии, государственно-частного партнерст­ва, собственности на землю, строительства, привлечения инвестиций. Изменить ситуацию до 1 янва­ря 2008 года подряжалась Верхов­ная Рада, да воз и ныне там. Это - к разговору о гарантиях общенациональной поддержки проекта...

В ожидании коренных преобразований пребывает и инфраструктура размещения гостей и участников Евро-2012. Если на выбор 16 национальных сборных - финалистов первенства необходимо предоставить три десятка современных учебно-тренировочных баз (им предстоит пройти лицензионный отбор УЕФА), то для приема сотен тысяч туристов, журналистов, обслуживающего персонала и VIP-персон нужны миллионы квадратных метров отельно-гостиничного комплекса. Причем с большим разбросом в категориях комфорта и стоимости.

В этой связи, понимая специфи­ку Украины, где большая часть инфраструктуры осталась с советских времен (вместе с нормами сертификации, ГСНами и полным отсут­ствием государственной системы управления развитием этого направления), футбольные менеджеры не ставят задачу возведения на местах новых районов-городов. Но они призывают власти начать работу по стратегическому планирова­нию для нужд размещения и разгрузке принимающих городов за счет других регионов страны. Ведь все, что будет построено или восстановлено для нужд Евро-2012, после его завершения останется в стране.

Попутно эксперты УЕФА призывают проводить государственные промо-кампании, укреплять туристический имидж Украины, одновременно развивая и внутренний рынок путем поддержки своих туроператоров, снабжения транспортных коридоров туристической инфраструктурой, создания сети информационных центров. Исходя из опы­та предыдущих Евро, рекомендовано также через систему единого инвестиционного окна добиваться открытого отвода земельных участков для строительства отелей, что украинцы берут на вооружение.

Транспортная революция

Охотно прислушиваются наши специалисты и к рекомендациям по существенному расширению транспортных потоков внутри страны. Поистине революционные преобразования в этой сфере должны значительно увеличить пропускную способность тринадцати украинских аэропортов. Евро-2012 обеспечивает появление в них современных терминалов достаточной пропускной способности, европейский уровень сервиса для пассажиров и обслуживания самолетов, обновление маршрутной сети, привлечение новых перевозчиков. Масштабы работ в этой области столь велики, что даже при условии осуществления всех проектов развития в каждом из аэропортов - по меркам УЕФА - будет сказываться недостаток пропускной способности!

Чтобы было понятно: если столичный НСК «Олимпийский» рассчитан на прием 70-тысячной аудитории, то прилегающие к столице аэропорты должны быть готовы принимать и отправлять за сутки 35 тысяч пассажиров. С соблюдением современных норм безопас­ности полета и т.д. И так - по каждому принимающему городу. По предварительным подсчетам, в лучшем случае нам удастся выйти на 70-80-процентную готовность, которая в сравнении с нынешним положением дел выглядит фантастической.

Не менее амбициозные задачи стоят и перед междугородним и внутригородским транспортным хозяйством Украины. А ведь по опыту турнира в Австрии и Швей­царии, до 60% поездок между принимающими городами придется на наземный транспорт. Какие здесь у нас проблемные моменты? Судите сами:

- состояние автомобильных дорог, автовокзалов, придорожной сервисной инфраструктуры, инфраструктуры и подвижного состава железных дорог - неудовлетворительное;

- в Государственной целевой программе подготовки и проведения Евро-2012 не предусмотрены строительство, реконструкция и ремонт автовокзалов;

- отсутствует программа развития придорожной сервисной инфраструктуры по основным направлениям движения;

- остался без внимания вопрос улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорожного соединения резервных аэропортов с принимающими городами;

- поскольку запланировано использование инфраструктуры размещения в радиусе 100 км от принимающих городов, нужно предусмотреть средства доставки болельщиков от мест размещения в принимающие города;

- на низком уровне пребывает координация усилий с польской стороной;

- предусмотрена закупка семи скоростных поездов (понятно, что это количество недостаточно).

А как вам такие пожелания УЕФА? Скорректировать планы подготовки объектов, обновление подвижного состава и ввести механизм мониторинга их выполнения. Синхронизировать пропускную способность пограничных таможенных переходов с пропускными способностями дорог, которые к ним подходят, приступить к подготовке новых пограничных таможенных переходов. Разработать программу развития сети придорожной сервисной инфраструктуры и механизм отвода земли для привлечения инвестиций...

Это что касается междугороднего наземного движения. Теперь вкратце о внутригородском, памятуя, что в Австрии и Швейцарии до 80% таких перевозок пришлось на долю общественного транспорта. Слабые места? Вот основные из них:

- в принимающих городах должна быть создана последовательная система: стадион - транспорт - аэропорт, причем пропуск­ная способность всей системы равняется наименьшей пропускной способности одного из звеньев. Необходимо синхронизировать пропускную способность путей наземного транспорта с пропускной способностью аэропорта и требованиями относительно наполнения зрителями стадиона;

- в Государственной целевой программе подготовки и проведения Евро-2012 не предусмотрена программа обновления подвижного состава автобусов. Не предусмотрено и создание систем управления движением транспорта: работы по ее созданию ведутся лишь в Киеве.

Что надо сделать? Прежде всего, создать четкую вертикаль управления подготовкой городского транспорта, определив ответственных за его подготовку и наделив их широкими (вплоть до чрезвычайных) полномочиями. И это, кстати, касается не только транспортной сферы.

Первые лица государства в очередной раз подтвердили высоким футбольным гостям, что достойная организация Евро-2012 - вопрос национальной чести. Дело за малым - воплощением обещаний в реальные решения.