Киев. 7 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил венгерский бизнес делать инвестиции в проекты, связанные с проведением чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что венгерский бизнес мог бы принимать участие в развитии спортивной и туристической инфраструктуры. «Это несколько сотен объектов общей инвестиционной стоимостью 20 млрд. дол.», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Л.ШОЙОМ выразил готовность венгерской стороны принимать участие в таких проектах. «Я надеюсь, что венгерский бизнес приложит свои усилия», - сказал он.