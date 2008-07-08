Ющенко пригласил венгерский бизнес
07:23, 08 июля 2008Футбол 2012
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...к участию в проектах Евро-2012
Киев. 7 июля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил венгерский бизнес делать инвестиции в проекты, связанные с проведением чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ.
В.ЮЩЕНКО отметил, что венгерский бизнес мог бы принимать участие в развитии спортивной и туристической инфраструктуры. «Это несколько сотен объектов общей инвестиционной стоимостью 20 млрд. дол.», - отметил В.ЮЩЕНКО.
В свою очередь, Л.ШОЙОМ выразил готовность венгерской стороны принимать участие в таких проектах. «Я надеюсь, что венгерский бизнес приложит свои усилия», - сказал он.
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