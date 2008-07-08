Яценюк предлагает принять закон о Евро-2012

Киев. 7 июля. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает на этой пленарной неделе заслушать в парламенте должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, необходимо заслушать информацию «профильного министерства, профильного вице-премьер-министра, руководителя агентства (Национального агентства по Евро-2012) и других людей, которые занимаются этими вопросами и кто способен донести информацию о подготовке, чтобы мы имели понятную и четкую картину».

После этого А.ЯЦЕНЮК предлагает принять закон о подготовке к Евро-2012.