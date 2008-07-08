Киев. 7 июля. УНИАН. Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу обвиняет Кабинет министров в торможении двух ключевых для организации турнира законопроектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе агентства, за короткое время существования этой структуры ею самостоятельно и в сотрудничестве с другими органами исполнительной власти было разработано 13 проектов законов Украины и 11 проектов постановлений и распоряжений Кабмина, среди которых два основных законопроекта, необходимые для реализации проекта Евро-2012.

По сообщению пресс-службы, первый проект закона – «Об особенностях реализации проектов приоритетного строительства, необходимых для подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу». В случае принятия этого документа, отмечают в Агентстве, будет введена система, которая позволит сократить срок согласования разрешительных документов в строительстве с 2 лет до 6 месяцев. Для этого города-участники Евро-2012 формируют открытый перечень инвестиционных проектов, инвесторы отбираются на открытом конкурсе. После этого инвестор, победивший на конкурсе, получает “зеленый свет” во всех разрешительных инстанциях.

Второй законопроект – это проект Закона Украины «О создании организационных и правовых условий для привлечения инвестиций с целью подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу». Он устанавливает систему налоговых и таможенных льгот для инвесторов, которые готовят объекты для Евро-2012. Также законопроект создает благоприятный режим для реализации инвестиционных проектов, устанавливает систему государственных гарантий инвесторам, отмечает пресс-служба Агентства.

Однако, подчеркивается в сообщении, несмотря на чрезвычайную необходимость принятия данных нормативных актов в условиях критически сжатых сроков, определенных УЕФА, Кабмин тормозит законодательные инициативы Нацагентства. Данные законопроекты уже длительное время находятся на согласованиях в министерствах, на что со стороны Кабинета министров нет соответствующей реакции. “Тем самым сдерживается весь процесс подготовки Украины к Евро-2012”, – отмечается в сообщении.