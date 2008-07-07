15,1 млн. грн на ремонт культуры к Евро-2012

Львовский областной совет выделил 15,1 млн. грн на ремонт учреждений к Евро-2012. Об этом РБК-Украина сообщил представитель облсовета. По его словам, средства выделены из областного бюджета и будут освоены в 2008 г. Средства, в частности, будут направлены на проведение необходимых реставрационных работ в театрах, музеях, заповедниках и парках за маршрутом движения участников Евро-2012.

Всего Львовская область намеревается привлечь около 25 млрд грн на подготовку к Евро-2012.