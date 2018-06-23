Польша готовится взять у Украины часть Евро-2012?
В УЕФА сомневаются, что Украина сможет выполнить все требования, и хотят, чтобы Польша приготовила на этот случай аварийный план, утверждает польская «Газета выборча».
Польские спортивные правительственные чиновники заявили, что их страна готова подготовить для чемпионата Европы по футболу 2012 года шесть стадионов, а не четыре, чтобы в случае необходимости принять у себя соревнования трех из четырех групп, а возможно, и финал. В то же время они заявляют, что Польша поддержит Украину по Евро-2012.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций сомневаются, что Украина сможет выполнить все требования, и хотят, чтобы Польша приготовила на этот случай аварийный план, утверждает в субботу польская «Газета избирательная», ссылаясь на собственный «источник в УЕФА».
По утверждениям этого источника, Польша должна была бы подготовить все восемь стадионов, чтобы быть в состоянии провести весь чемпионат у себя.
Польские спортивные правительственные чиновники отбрасывают мысль о том, чтобы оставить Украину вообще без Евро-2012, но подтверждают, что резервные планы действительно есть.
«Мы надеемся, что Евро-2012 Польша и Украина примут вместе, как и планировалось. Но нужно принять во внимание фактор риска и подготовить аварийный резерв», – заявил в субботу министр спорта Польши Мирослав Джевьецкий.
Альтернативные планы как будто есть
По его словам, не предусматривается, чтобы Польша взяла на себя проведение всего чемпионата. Но упомянутый резерв, сказал министр, заключается в том, что Польша делает больше, чем должна, и действительно строит не четыре, а шесть стадионов.
Поэтому, сказал Джевьецкий, «мы можем спать спокойно, что бы не произошло». А если бы все-таки произошло что-то неожиданное, «тогда мы будем рассуждать, что делать, вместе с Украиной, а не сами», – прибавил он.
«Это польско-украинский проект . и мы – солидный партнер, и в тяжелые минуты мы будем помогать друг другу», – отметил министр.
Президент Польского футбольного союза Михал Листкевич подтвердил, что в УЕФА рассматривают возможные альтернативы нынешним планам, по которым и в Польше, и в Украине должны были бы соревноваться по две группы чемпионата, на четырех стадионах в каждой стране, а его финал должен был бы состояться в Киеве.
Листкевич говорит, что был бы «свинтусом», если бы думал о том, чтобы перебрать весь чемпионат. Но и он подтвердил, что уже существует другая концепция его проведения.
Как пишет «Газета выборча», речь идет именно о возможности, что Польша приняла бы у себя три группы, а не две, а Украине оставила соревнование лишь одной, и финал чемпионата тоже мог бы состояться в Польше, а не в Украине.
В Польше и Украине разное положение
В Польше обращают внимание на разницу в содержании и тоне заявлений УЕФА после недавних посещений делегации Союза европейских футбольных ассоциаций во главе с его президентом Мишелем Платини обеих стран.
Если Польшу оценили в целом положительно, то в заявлении относительно Украины такого позитива не хватает – лишь сухие слова о том, что визит был «полезен и информативен».
УЕФА просто принимает во внимание, что власть Украины пообещала сделать все возможное, чтобы достичь соответствия условиям проведения хорошо организованного чемпионата, и выражает удовольствие тем, что имеет от украинской власти «новую информацию».
В то же время, замечают в Польше, теоретически Украина будто и в лучшем состоянии, чем их страна, потому что стадионы в Донецке и Днепропетровске уже почти готовы, а в Харькове скоро достроят. Киевский стадион, правда, еще не известно, кто будет реконструировать, но в Варшаве стадион для Евро-2012 еще и не начинали строить.
Но УЕФА беспокоит в первую очередь инфраструктура, а именно гостиницы, дороги и прежде всего аэропорты.
Окончательное решение относительно чемпионата Европы по футболу 2012 года исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций должен принять 23–24 сентября.