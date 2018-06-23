Польша готовится взять у Украины часть Евро-2012?

Польские спортивные правительственные чиновники заявили, что их страна готова подготовить для чемпионата Европы по футболу 2012 года шесть стадионов, а не четыре, чтобы в случае необходимости принять у себя соревнования трех из четырех групп, а возможно, и финал. В то же время они заявляют, что Польша поддержит Украину по Евро-2012.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций сомневаются, что Украина сможет выполнить все требования, и хотят, чтобы Польша приготовила на этот случай аварийный план, утверждает в субботу польская «Газета избирательная», ссылаясь на собственный «источник в УЕФА».

По утверждениям этого источника, Польша должна была бы подготовить все восемь стадионов, чтобы быть в состоянии провести весь чемпионат у себя.

Польские спортивные правительственные чиновники отбрасывают мысль о том, чтобы оставить Украину вообще без Евро-2012, но подтверждают, что резервные планы действительно есть.

«Мы надеемся, что Евро-2012 Польша и Украина примут вместе, как и планировалось. Но нужно принять во внимание фактор риска и подготовить аварийный резерв», – заявил в субботу министр спорта Польши Мирослав Джевьецкий.

Альтернативные планы как будто есть

По его словам, не предусматривается, чтобы Польша взяла на себя проведение всего чемпионата. Но упомянутый резерв, сказал министр, заключается в том, что Польша делает больше, чем должна, и действительно строит не четыре, а шесть стадионов.

Поэтому, сказал Джевьецкий, «мы можем спать спокойно, что бы не произошло». А если бы все-таки произошло что-то неожиданное, «тогда мы будем рассуждать, что делать, вместе с Украиной, а не сами», – прибавил он.

«Это польско-украинский проект . и мы – солидный партнер, и в тяжелые минуты мы будем помогать друг другу», – отметил министр.

Президент Польского футбольного союза Михал Листкевич подтвердил, что в УЕФА рассматривают возможные альтернативы нынешним планам, по которым и в Польше, и в Украине должны были бы соревноваться по две группы чемпионата, на четырех стадионах в каждой стране, а его финал должен был бы состояться в Киеве.

Листкевич говорит, что был бы «свинтусом», если бы думал о том, чтобы перебрать весь чемпионат. Но и он подтвердил, что уже существует другая концепция его проведения.

Как пишет «Газета выборча», речь идет именно о возможности, что Польша приняла бы у себя три группы, а не две, а Украине оставила соревнование лишь одной, и финал чемпионата тоже мог бы состояться в Польше, а не в Украине.

В Польше и Украине разное положение

В Польше обращают внимание на разницу в содержании и тоне заявлений УЕФА после недавних посещений делегации Союза европейских футбольных ассоциаций во главе с его президентом Мишелем Платини обеих стран.

Если Польшу оценили в целом положительно, то в заявлении относительно Украины такого позитива не хватает – лишь сухие слова о том, что визит был «полезен и информативен».

УЕФА просто принимает во внимание, что власть Украины пообещала сделать все возможное, чтобы достичь соответствия условиям проведения хорошо организованного чемпионата, и выражает удовольствие тем, что имеет от украинской власти «новую информацию».

В то же время, замечают в Польше, теоретически Украина будто и в лучшем состоянии, чем их страна, потому что стадионы в Донецке и Днепропетровске уже почти готовы, а в Харькове скоро достроят. Киевский стадион, правда, еще не известно, кто будет реконструировать, но в Варшаве стадион для Евро-2012 еще и не начинали строить.

Но УЕФА беспокоит в первую очередь инфраструктура, а именно гостиницы, дороги и прежде всего аэропорты.

Окончательное решение относительно чемпионата Европы по футболу 2012 года исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций должен принять 23–24 сентября.