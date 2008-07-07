НСК ”Олимпийский” реконструируют до декабря 2010 года

Киев. 5 июля. УНИАН. Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК прогнозирует, что Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" будет полностью реконструирован до декабря 2010 года.

Как передает РБК-Украина, об этом И.ВАСЮНИК сообщил в эфире "5 канала".

По его словам, Министерство семьи, молодежи и спорта подготовило антикризисный план относительно реконструкции НСК "Олимпийский".

В частности, планом предусмотрено, что до второй половине июля будет определен один из двух претендентов на проведение реконструкции НСК "Олимпийский". Но оба претендента не предусматривают в своих программах снесения второго яруса стадиона, стоимость их проектов не превышает выделенные правительством на эти цели затраты (1,5 млрд. грн.).

Кабінет Міністрів створив координаційний штаб з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві.

Про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій Павленко, передають «Українські новини».

За його словами, штаб очолив віце-прем’єр Іван Васюник, його першим заступником призначено першого застміністра регіонального розвитку і будівництва Анатолія Беркута, заступниками - застміністра сім’ї Ростислава Карандєєва і першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка.

На штаб покладена організація і координація виконання робіт з реконструкції стадіону, розробка узгодження отримання необхідних дозвільних і інших документів для реконструкції стадіону, підбір і призначення міжнародних консультантів з проектних, управлінських і юридичних питань.

Павленко підкреслив, що штаб працюватиме в постійному режимі.

Крім того, Павленко повідомив, що Кабмін виділив 50 млн. гривень на першочергові роботи з реконструкції НСК «Олімпійський» в Києві.

Він уточнив, що кошти виділені з резервного фонду Кабміну з подальшим їх поверненням після того, як Київською міською радою буде затверджена відповідна бюджетна програма.

За словами Павленка, кошти в першу чергу будуть направлені на демонтаж торгово-розважального центру «Троїцький» біля НСК «Олімпійський», а також геодезичні, геологічні і топографічні роботи.

Нагадаємо, Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту має намір визначити переможця повторного голосування в конкурсі з реконструкції НСК «Олімпійський» (Київ) до 15 липня.