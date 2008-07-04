Донбасс готовится к Евро-2009

Донецк. 4 июля. УНИАН. На сегодня Донецкая область готова разместить только четверть из 80 тысяч болельщиков, прибытие которых ожидается на юношеский чемпионат Европы по футболу в 2009 году (Евро-2009).

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, для приема болельщиков готовят помещения в Донецке и Мариуполе, а также в 100-километровой зоне, прилегающей к этим городам. Так, для размещения болельщиков проводится подготовка общежитий в городах Макеевка, Краматорск, Артемовск, Славянск и др.

На сегодня подготовлено 21058 мест, задействован 71 отель, готовятся профилактории и базы отдыха. Всего во время проведения Евро-2009 в Донецкой области ожидают прибытия 80 тысяч болельщиков.

По информации пресс-службы, также обладминистрация утвердит предполагаемые туристические маршруты для болельщиков Евро-2009.