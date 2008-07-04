Все вопросы реконструкции «Олимпийского» - до сентября

Николаевская обл. 4 июля. УНИАН. Все проблемные вопросы относительно реконструкции НСК «Олимпийский» должны быть решены до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, комментируя вчерашнюю встречу с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.

«Для подготовки к Евро-2012 есть единственный критический объект – это НСК «Олимпийский» – центральный стадион Киева», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

«Я думаю, что в начале сентября мы сможем дать отчет, показать работу, и УЕФА будет довольна результатом», - отметила премьер, высказав уверенность в том, что подготовка к Евро-2012 пройдет успешно.

Как сообщал УНИАН, 3 июля строительная компания ОАО «Мостобуд» начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель наблюдательного совета «Мостобуда» Владимир ПРОДИВУС, проектный институт компании уже завершил проект выполнения демонтажных работ, рассчитаны календарные графики, «есть и специалисты, и техника, и оборудование, и большой опыт выполнения подобных операций». По его словам, мостостроители в 1966-67 годах участвовали в строительстве тогда еще Республиканского стадиона, и в архиве компании сбереглись чертежи соответствующих конструкций.

Как сообщил В.ПРОДИВУС, уже демонтирована чаша олимпийского огня, на очереди – 30-тонные информационные табло, фонарные мачты освещения высотой свыше 90 метров, репортажно-информационный комплекс, лифтовая шахта высотой более 40 метров.

Реконструкция стадиона началась, до завершения окончательного определения проектировщика, потому что все рассмотренные предложения предполагают снос данных сооружений.

Сроки для демонтажа отведены самые сжатые, отметил председатель наблюдательного совета «Мостобуда». «Чтобы уложиться в них, мы намерены работать круглосуточно. Уже на месте подъемные краны грузоподъемностью свыше ста тонн, другая необходимая техника», говорит В.ПРОДИВУС.

Как рассказал УНИАН заместитель председателя правления компании Александр МАХНО, «скорее всего, согласно требованиям УЕФА, придется разбирать первый ярус, чтобы обеспечить хороший просмотр футбольных матчей со зрительских мест. Второй ярус, возможно, останется в существующем на сегодня виде, тут работы предполагаются, в основном, по установлению конструкций, обеспечивающих навес над трибунами, чтобы защитить гостей чемпионата от непогоды. Также будут проведены работы, способствующие комфортному просмотру соревнований. А возможно, и второй ярус будет разобран и переделан полностью. Все зависит от окончательного проекта».

По мнению экспертов, «Мостобуд» способен не только в кратчайший срок демонтировать необходимые конструкции стадиона и прилегающие к нему объекты, но и реконструировать главную спортивную арену Евро-2012.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Мостобуд» - уже более 60 лет лидирует в строительстве внеклассных мостовых сооружений в Украине и СНГ. В том числе, компанией построены все киевские мосты и большинство мостовых сооружений в Украине. В настоящее время, «Мостобуд» выступает генподрядчиком на строительстве Подольского мостового перехода в столице, скоростной автомагистрали через Днепр в Запорожье, участвует в строительстве Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста. Ранее, «Мостобуд» принимал участие в строительстве НСК «Олимпийский», Украинского дома и других сложных объектов.