УЕФА считает, что визит его официальной делегации в Украину был полезным и информативным
В официальном заявлении УЕФА по итогам визита в Украину констатируется, что УЕФА удовлетворена тем, что получила новую информацию от органов государственной власти Украины. Полученные документы будут проанализированы его экспертами - об этом говорится в заявлении.
Официальное заявление УЕФА
УЕФА считает, что визит его официальной делегации в Украину был полезным и информативным – об этом говорится в заявлении УЕФА, текст которого размещен на сайте Федерации футбола Украины.
В заявлении отмечается, что “Президент и Премьер-министр Украины засвидетельствовали УЕФА свою полную поддержку чемпионата Европы 2012 года по футболу и отметили, что этот турнир является приоритетным общенациональным проектом.
УЕФА отмечает тот факт, что Правительство Украины взяло обязательство сделать все возможное, чтобы создать необходимые условия для успешного проведения Евро-2012.
УЕФА получил многочисленные заверения от правительственных органов относительно сооружения стадионов, аэропортов, гостиниц и автомобильных путей.
УЕФА доволен тем, что получил новую информацию от органов государственной власти Украины. Отмеченные документы будут проанализированы его экспертами”.