Официальное заявление УЕФА

УЕФА считает, что визит ее официальной делегации в Украину был полезным и информативным – об этом идет речь в заявлении УЕФА, текст которого размещен на сайте Федерации футбола Украины.

В заявлении отмечается, что “Президент и Премьер-министр Украины засвидетельствовали УЕФА свою полную поддержку чемпионата Европы 2012 года по футбола и отметили, что этот турнир является приоритетным общенациональным проектом.

УЕФА отмечает тот факт, что Правительство Украины взяло обязательство сделать все возможное, чтобы создать необходимые условия для успешного проведения Евро-2012.

УЕФА получила многочисленные заверения от правительственных органов относительно сооружения стадионов, аэропортов, гостиниц и автомобильных путей.

УЕФА удоволетворена тем, что получила новую информацию от органов государственной власти Украины. Отмеченные документы будут проанализированы его экспертами”.