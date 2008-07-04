Платини не критиковал Украину

Киев. 3 июля. УНИАН. Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ не высказывал критических замечаний относительно подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, потому что для этого нет повода.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с М.ПЛАТИНИ.

«Сам М.ПЛАТИНИ и другие члены делегации УЕФА получили от нас четкие гарантии того, что Украина ведет абсолютно плодотворную работу в рамках подготовки к Евро-2012», - сказал В.ЮЩЕНКО.

М.ПЛАТИНИ отметил, что у УЕФА никогда не возникало вопросов и сомнений относительно правильности решения о проведении Евро-2012 в Украине и Польше. «Вы демократично выиграли свое право на проведение чемпионата», - подчеркнул М.ПЛАТИНИ, сообщает пресс-служба Президента Украины.

М.ПЛАТИНИ выразил надежду, что за три месяца, после которых в Бордо будет принято окончательное решение относительно проведения Евро-2012 в Украине и Польше, сторонами будет сделана вся необходимая работа. Он призвал участников «вместе поработать эти три месяца». «Мы вам доверяем. Нам нужны несколько маленьких гарантий и все будет хорошо», - отметил он